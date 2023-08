SIGA O SCA NO

Seis máquinas de jogos de azar foram apreendidas nesta noite de sábado (26), em um bar, na Rua Floriano Peixoto, centro de Ibaté.

Policiais militares receberam uma denúncia anônima sobre as máquinas no estabelecimento e foram averiguar, encontrando todas elas em funcionamento, com uma pessoa jogando.

O jogador e o proprietário do bar foram conduzidos ao plantão policial para esclarecimentos, sendo liberados posteriormente.

Leia Também