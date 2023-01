Seguranças de bar no centro de São Carlos são acusados de agressão

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de lesão foi registrado na CPJ por volta da 1h desta segunda-feira, 2, em um bar na rua Episcopal, no centro de São Carlos. Dois irmãos acusam os seguranças do estabelecimento de agressão.

Consta em boletim de ocorrência que um homem de 28 anos teria perdido um anel no interior da casa e começou a perguntar para clientes quando uma mulher o teria empurrado e arranhado seu rosto, originando uma discussão. Um segurança teria agido e solicitado para que ambos pagassem a conta e saíssem.

No caixa, a vítima teria novamente se desentendido com os seguranças e seu irmão veio em auxílio mas teria sido imobilizado com um mata-leão por outro segurança.

Diante dos fatos a Polícia Militar foi acionada e as vítimas afirmaram que teriam sofrido ferimentos causados pelos acusados. O caso será investigado pela Polícia Civil.

