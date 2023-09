Segunda fase da Operação Escudo detém mais duas pessoas no CDHU em São Carlos

Drogas provenientes da segunda fase da Operação Escudo: material foi apreendido - Crédito: Maycon Maximino

A Operação Escudo, uma junção de forças policiais militares do BAEP de Ribeirão Preto, Força Tática e canil do BAEP de Araraquara, prendeu dois suspeitos acusados de tráfico de entorpecentes no CDHU, na Vila Isabel, na manhã desta quarta-feira, 13, em São Carlos. Foi a segunda fase da ação de combate à criminalidade.

Desta feita os policiais concentraram as ações no condomínio 5, onde foi feito o cerco e um adolescente de 17 anos ao ver as viaturas, tentou a fuga com uma sacola nas mãos e tentou entrar em um apartamento.

Ele foi abordado e no interior do imóvel, uma mulher de 22 anos. Os PMs realizaram revista pelo local e na sacola, constataram a presença de entorpecentes. Já em um móvel no “apê”, localizaram R$ 700, uma folha de cheque preenchida e material para embalo da drogas.

Todo o material foi apreendido e a dupla encaminhada à CPJ para as deliberações de praxe.

