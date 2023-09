Secretário de Esportes de São Carlos afirma que sofreu ameaças

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de ameaça foi registrado na CPJ na tarde desta terça-feira, 12, e a vítima seria o atual Secretário Municipal de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, 52 anos.

A vítima formulou boletim de ocorrência e disse que estava em seu local de trabalho, na Smec e por volta das 16h15, teria recebido a ligação telefônica de um técnico de esportes onde teria sido ofendido com palavras como “ladrão, vagabundo, sem vergonha, sem caráter”. De acordo com Anderson, o acusado afirmou que iria até a Smec e “quebrar tudo”.

No boletim de ocorrência, Anderson relatou que a ligação estaria em “viva voz” e testemunhas teriam ouvido as ameaças. Ainda de acordo com os relatos da vítima, o chefe de gabinete da Smec também teria sido xingado e ameaçado. O caso será investigado.

