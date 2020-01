Secretaria do Meio Ambiente vai receber sistema gerador fotovoltaico

Crédito: Divulgação

Uma parceria entre as secretarias de Obras Públicas e de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, vai possibilitar a instalação do sistema de energia fotovoltaico no prédio da Fundação Educacional São Carlos (FESC), localizado na rua Itália, 756, na Vila Prado, local onde funciona a pasta do meio ambiente.

A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico. A célula fotovoltaica, um dispositivo fabricado com material semicondutor, é a unidade fundamental desse processo de conversão.

Este tipo de energia usa-se para alimentar inumeráveis aplicativos e aparelhos autônomos, para abastecer refúgios ou moradias isoladas da rede elétrica e para produzir eletricidade a grande escala através de redes de distribuição. Devido à crescente demanda de energias renováveis, a fabricação de células solares e instalações fotovoltaicas têm avançado consideravelmente nos últimos anos.

Segundo o secretário de Obras Públicas a previsão de geração é de 1.800 kWh/mês. “O sistema vai representar uma economia de R$ 1,3 milhão por mês na conta de luz e deixará a Secretaria do Meio Ambiente autossuficiente e o excedente será creditado e depois abatido nas contas de energia da FESC”, explicou Reginaldo Peronti.

“Essa ação sinaliza a preocupação da Prefeitura de São Carlos em avançar em termos de tecnologias apropriadas e ambientalmente limpas, eliminando dessa forma os gases de efeito estufa, além da economia em termos financeiros. Pretendemos instalar esse sistema em outros prédios públicos próprios”, garante José Galizia Tundisi, secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação.

O investimento total por parte da Prefeitura de São Carlos será de R$ 54.836,01.

