São Carlos registra 1º homicídio do ano; chapeiro foi morto a facadas no Santa Maria II

Entrada do bairro Santa Maria II, região onde o chapeiro foi morto - Crédito: Google Maps

São Carlos registrou o primeiro homicídio do ano na madrugada desta quarta-feira (1º). Um homem foi assassinado a facadas no Santa Maria II.

Segundo informações apuradas pelo SCA, por volta das 5h30, o Centro de Operações da PM (COPOM) recebeu informações de um caso de agressão na avenida Capitão Luis Brandão, quase na entrada da rodovia Washington Luis (SP-310).

Os policias se dirigiram para o local, porém não encontraram a vítima, mas foram informados logo depois que o chapeiro Claudinei Nunes Mendes, 31, havia sido socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e encaminhado ao Hospital Universitário (HU-UFscar) com ferimentos provocados por arma branca no tórax e no punho esquerdo e que havia entrado em óbito.

Junto aos familiares os policiais descobriram que durante a madrugada Claudinei havia interferido em uma briga entre a irmã e Marcos Rodrigo de Souza.

Marcos é o principal suspeito pelo crime e segue foragido.

O corpo de Claudinei foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

