São Carlos: Homem é condenado a 15 anos e 5 meses de prisão por homicídio doloso

Berenger sendo apresentado no plantão policial - Crédito: arquivo

Lúcio Flávio Morais Berenger, 34, foi condenado a 15 anos e 5 meses de prisão em regime fechado pelo homicídio doloso de Gleison Lopes Garcia, 37. O crime ocorreu na madrugada do dia 24 de fevereiro, na Vila Celina. (veja notícia relacionada)

A sentença foi proferida pelo Dr. Antonio Benedito Morelo, juíz da comarca de São Carlos, na tarde de quinta-feira (31). Após cerca de seis horas, os sete jurados condenaram Berenger pelo crime. Após o julgamento, ele foi encaminhado a um presídio de Araraquara, onde seguirá cumprindo a pena imposta pela Justiça.

O crime

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada na rua Anita Stela, onde um homem teria sido esfaqueado. Chegando ao local os policiais encontraram Gleison Lopes Garcia já sem vida, caído na rua.

Policiais militares conseguiram imagens das câmeras de segurança que registraram o crime e através delas identificaram o autor.

As imagens do circuito de monitoramento mostram três homens na rua, quando um deles acaba sendo esfaqueado. Em seguida o autor ainda tenta atear fogo no corpo.

Após diligências, a PM conseguiu abordar perto do local do crime, Lúcio Flávio Morais Berenger de 34 anos, identificado como o autor da facada. Ele confessou o crime, mas não revelou o motivo. Em seguida foi apresentado no plantão policial, onde o delegado Gilberto de Aquino ratificou a prisão em flagrante pelo crime de homicídio e determinou o seu recolhimento ao centro de triagem.

