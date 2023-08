São Carlos é alvo de operação internacional de combate à exploração sexual infantil

DIG -

Uma operação conjunta realizada na segunda-feira (28), em diversos países da América Latina e Estados Unidos resultou na execução de mais de 150 mandados de busca e apreensão, visando combater a pornografia infantil e prender indivíduos envolvidos nesse tipo de crime. A ação, intitulada “Operação Aliados Pela Infância”, foi desencadeada em diversos locais, incluindo Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Estados Unidos, Porto Rico e Panamá.

Na região central do Estado de São Paulo as cidades de Rio Claro e São Carlos foram alvo da operação.

SÃO CARLOS

Em São Carlos, o delegado João Fernando Baptista da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), foi comunicado sobre uma investigação contra um são-carlense de 34 anos, que estaria em curso pela 4ª Delegacia de Polícia de Repressão a Pedofilia, cujos trabalhos já estariam sendo acompanhados pelo Ministério Público Estadual (MPE) e Poder Judiciário no Fórum da Barra Funda, na área oeste da Capital Paulista. Já teria sido expedido um mandado de busca e apreensão de material de pedofilia na moradia localizada no bairro Jockey Clube, região norte de São Carlos e por volta das 7h30, João Baptista, reuniu seus policiais e seguiu para o alvo apontado pela 4ª Delegacia de Combate a Pedofilia e após chamar por diversas vezes pela pessoa investigada ou familiares, não sendo atendidos, os policiais civis, cumprindo determinação judicial arrobaram a casa e encontraram um casal no interior da moradia. O morador, foi detido e negou o envolvimento com uma rede internacional de pedofilia, porém os investigadores encontraram alguns links que seriam de conteúdo pornográfico, porém não conseguiram acessar imagens.

APREENSÃO

Na casa os investigadores da DIG apreenderam: um notebook, dois HDs externos, com cabos de alimentação, um telefone celular com cartão de memória ultra.

O rapaz mesmo negando o envolvimento com a rede de pedofilia, foi encaminhado ao prédio da DIG onde foi ouvido pelos policiais civis. Peritos do Instituto de Criminalística (IC), foram acionados e recolheram todo material que deverá passar por uma análise criteriosa, cujos resultados deverão ser encaminhados á DIG e deverão ser juntados em um processo que corre em segredo de Justiça através do Fórum da Barra Funda.

