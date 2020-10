Samu socorre homem desorientado, que teria sido atropelado no centro

Crédito: Maicon Ernesto

Um homem, foi socorrido por uma unidade básica do Samu na tarde desta terça-feira, 13, na rua Roberto Simonsen, atrás do Poupatempo, na Vila Pelicano. Ele estava sentado na calçada, com sangramento pelo nariz, escoriações pelo corpo e com tonturas.

Indagado pelos socorristas, ele disse que deixou seu Gol preto estacionado naquela rua e foi até o Banco Itaú, na avenida São Carlos, onde pagou contas. Quando retornava, afirmou que foi atropelado por um carro preto, mas não soube dizer a marca e a placa.

Caminhou até a rua Roberto Simonsen e começou a passar mal. Funcionários do Poupatempo acionou o Samu e socorristas o encaminharam à Santa Casa para atendimento médico.

