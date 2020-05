Samu é chamado para atender ocorrência de agressão, mas vítima havia incorporado espirito

Crédito: Luciano Lopes

Nesta noite de quarta-feira (27), uma ocorrência mobiizou várias equipes do Samu e da Polícia Militar em vão.

As equipes foram acionadas em um apartamento no CDHU para atender a ocorrência de agressão seguida de morte, mas ao chegar no local os socorristas e os policiais descobriram através de populares que a suposta vítima na verdade havia incorporado um espírito, que não havia sido agredida e nem apresentava ferimentos e que até a chegada deles o espírito já havia saído do corpo, não sendo necessário atendimento médico e nem policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também