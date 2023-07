ROCAM flagra jovem com moto roubada no Jardim Munique

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por adulteração de veículo (artigo 311), após ser flagrado transitando pela Rua Domingos Juliano, no Jardim Munique, com uma motocicleta adulterada, que estava com queixa de roubo.

Policiais da ROCAM realizavam um patrulhamento pelo bairro, quando avistaram o jovem sem capacete, pilotando a moto sem placas.

Eles o abordaram e verificaram que a moto também estava com a numeração do chassi e do motor suprimidas e através de consulta, constataram que ela tinha queixa de roubo do dia 3 de maio deste ano.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido ao plantão policial, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

A moto foi apresentada no plantão policial e recolhida ao pátio municipal.

