ROCAM flagra dupla com drogas e réplica de pistola no Antenor Garcia

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes foram detidos por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (16), no bairro Antenor Garcia.

Em patrulhamento pelo bairro, a equipe ROCAM abordou a dupla no cruzamento das ruas José Geraldo Machado e Jaime Bruno. Com o adolescente de 16 anos havia certa quantia em entorpecente e perto do local da abordagem os policiais encontraram mais drogas.

Já o menor de 17 anos confessou que escondia em sua casa uma réplica de pistola que foi apreendida pelos policiais. Também foi apreendida uma máquina de cartão e dinheiro.

A dupla foi conduzida até o plantão da CPJ e posteriormente liberada aos responsáveis.

Leia Também