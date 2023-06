Rocam flagra adolescente com drogas na Vila Jacobucci

A droga que estava em poder do adolescente - Crédito: Divulgação

Um adolescente foi flagrado por PMs da Rocam com drogas. O crime foi registrado por volta das 20h40 desta quinta-feira, 22, no cruzamento das ruas Antonio Rogano coim a Antenor Rodrigues Camargo, na Vila Jacobucci.

Os policiais patrulhavam o bairro quando flagraram o infrator em atitude suspeita. Após abordagem e revista, localizaram no bolso da sua calça quatro pinos com cocaína e R$ 20. Em busca no entorno, em um cano de água nas proximidades foram encontrados mais 54 pedras de crack, 46 porções de maconha e sete pinos com cocaína.

Diante dos fatos o adolescente foi encaminhado à CPJ e o entorpecente apreendido.

