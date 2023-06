ROCAM encontra desmanche de veículos roubados em assentamento sem terra de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

A Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) localizou um desmanche de veículos roubados na noite desta terça-feira (6), no assentamento sem terra localizado nas margens da estrada do Broa.

Após denúncias anônimas que veículos estavam sendo desmanchados em um sítio, as equipes se dirigiram até o local e quando chegaram, um individuo se evadiu pela mata e não foi localizado.

Na propriedade rural estava um caminhão furtado na cidade de Monte Alto/SP carregado com uma carga de cobra roubada e peças de uma S-10 roubada. Também foram apreendidas peças de outros veículos como câmbio, para-choques, motores, estribos, paralamas jogo de rodas, pneus, painel frontal, entre outros. Também foram apreendidas as seguintes placas de identificação: Mercosul GEH6H21, GHX8H77, GHX 8H77.

Durante a ocorrência, compareceu ao local um casal o qual informou ser morador do sítio e informou que quem provavelmente fugiu com a chegada das equipes seria um tal “Eduardo”, que seria procurado pela Justiça.

Ainda segundo o casal, o local foi arrendado por um tal de Gui, sócio de um comerciante que possui um mercado na cidade.

Diante do que foi encontrado no sítio, os policiais militares solicitaram a presença da Polícia Cientifica que realizou a perícia no material.

L.C.S. que se apresentou como morador do sítio foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem e será submetido a audiência de custódia nesta quarta-feira. Já a esposa foi liberada.

No plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) também compareceu o dono do caminhão furtado em Monte Alto, bem como o proprietário da carga de cobre roubada em Porto Ferreira/SP.

