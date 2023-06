Rocam e Força Tática tira acusado de tráfico de drogas de circulação em Ibaté

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do acusado de tráfico em Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

Durante operação saturação no intuito de coibir o tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira, 21, policiais militares da Força Tática e da Rocam detiveram um homem de 18 anos, na rua Antônio Merola, no Jardim Icaraí.

Com a aproximação das viaturas, o acusado mostrou nervosismo e dispensou uma sacola que continha entorpecentes e a “contabilidade” do tráfico. Todo o material foi detido e o suspeito encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

