Rocam detém suspeito após tentativa de fuga no Santa Angelina

A droga apreendida pelos policiais da Rocam - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo na noite desta segunda-feira, 17, policiais militares da Rocam detiveram um suspeito de 19 anos, acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu em um local conhecido como “ponto” de vendas na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina.

Com a aproximação dos PMs, o suspeito de tráfico tentou a fuga e jogou uma sacola contendo entorpecentes em cima do telhado de uma casa, que foi posteriormente localizada. Ocorreu ainda a abordagem e após as deliberações de praxe, foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial.

