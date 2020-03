Rixa antiga termina com soco no rosto no São Rafael

Crédito: Arquivo/SCA

A insensatez e a falta de diálogo fizeram com que uma rixa antiga terminasse em agressão na tarde deste domingo, 8, na rua João de Campos Penteado, no Jardim São Rafael. Na manhã desta segunda-feira, 9, A.M.S., 44 anos, autônomo, compareceu ao 1º e 4º DPs para registrar queixa.

Ele relatou às autoridades policiais que há tempos tem um desentendimento com seu vizinho e que no domingo lavava a calçada da sua casa quando percebeu que era observado e quando perguntou o que estaria ocorrendo, o vizinho teria se armado com um pedaço de pau e uma barra de ferro, mas não partiu para a agressão.

Temerosa, a vítima disse que atirou uma pedra na casa do vizinho, quando um segundo homem foi em sua direção e desferiu um soco em seu rosto.

