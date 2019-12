Restaurante no centro tem porta de vidro estilhaçada por pedra

Crédito: Divulgação

Um restaurante localizado no cruzamento da Avenida São Carlos com a rua Santa Cruz, no centro, teve a porta principal, de vidro, estilhaçada por uma pedra.

O fato, presume-se, deve ter ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 30, e durante a manhã a Polícia Militar foi acionada e uma viatura composta pelos cabos Lima e Isaias foram ao local, bem como a Perícia, para apurar os fatos.

Até o momento não foi apurado se o estabelecimento foi alvo da ação de ladrões para a prática de furto ou então somente um ato de vandalismo.

