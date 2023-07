Barraco pega fogo e casal com 4 filhos perde tudo no Aracy 2

Casa totalmente destruída: casal e quatro filhos perderam tudo - Crédito: Maycon Maximino

Uma casal, pais de quatro filhos, dois sendo autistas, perderam praticamente todos os bens materiais após a casa onde reside, na rua Cozinha Solidária, região da E.E. Professor Luiz Viviani Filho, no Cidade Aracy II, pegar fogo no início da tarde desta segunda-feira, 17.

Várias viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência e dados iniciais dão conta que um desconhecido teria ateado fogo em um barraco vizinho ao dela e devido ao tempo seco a estiagem, as labaredas se espalharam rapidamente e em minutos atingiram onde reside.

No momento do fogo ela estava com dois filhos, um com apenas dois anos, no interior da moradia. Conseguiu sair a tempo e salvar ambos e alguns bens materiais e documentos pessoais. Já os móveis tiveram perda total, bem como roupas e alimentos. O barraco foi todo consumido pelas chamas. Os dois outros filhos e o marido não se encontravam na casa no momento do acidente.

DESESPERADA

O São Carlos Agora conversou com Michele de Lima da Silva, mãe dos quatro filhos, ela disse ser natural da Bahia e não tem familiares em São Carlos.

Afirmou que levou dois anos para construir o lar onde reside e salvou um rádio, um fogão e geladeira. O resto perdeu tudo. “Estamos somente com a roupa do corpo disse”, salientando que os filhos tem idade de 2, 4, 6 e 10 anos.

Diante de tamanha tragédia, o São Carlos Agora iniciou uma campanha no sentido da população doar alimento, roupas, madeira, móveis para que a família possa se reerguer. Quem puder ajudar, pode entrar em contato pelo fone (whats) 16 991705256 e falar diretamente com a vítima Michele.

Leia Também