Residência é destruída por incêndio na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

Uma residência localizada na Rua Ananias Evangelista de Toledo, na Vila Prado, foi destruída em um incêndio, nesta noite de sábado (20).

As causas do incêndio são desconhecidas, mas não havia ninguém no imóvel no momento, apenas alguns cachorros, que foram retirados por vizinhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas, mas a casa já estava destruída.

