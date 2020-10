Representante de empresa cai em golpe e perde 11 pneus

Crédito: Arquivo/SCA

Um representante de uma empresa de transporte coletivo de São Carlos, de 49 anos, caiu em um golpe na tarde da quinta-feira, 15, e como consequência, perdeu onze pneus de ônibus. Nesta terça-feira, 20, foi ao 1º e 4º DPs e relatou o ocorrido às autoridades policiais.

A vítima informou que teria recebido uma ligação de um homem que teria dito ser um policial civil e chegou a exibir uma carteira funcional e informou que um caminhão teria sido apreendido, mas era necessário onze pneus em boas condições de uso para trazê-lo a São Carlos. Garantiu ainda que teria entrado em contato com DPS da cidade colegas teriam indicado a empresa em questão e falar com ele.

Ficou combinado o empréstimo dos pneus e uma transportadora de Araraquara iria passar na empresa para a retirada dos pneus. Foi dado inclusive o nome do motorista do caminhão que faria o transporte.

No dia seguinte o dono da transportadora de Araraquara entrou em contato com a vítima e disse que não havia recebido o valor do frete que o suposto policial teria combinado pagar mediante boleto. Ao notar que foram enganados, entraram em contato com a borracharia onde foram entregues os pneus e que eles teriam sido entregues a um homem que atendia pelo nome de Paulinho.

Restou ao representante registrar boletim de ocorrência e arcar com o prejuízo de onze pneus.

