Rapaz é espancado por várias pessoas na praça em frente ao velório municipal

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um homem de 33 anos foi encontrado ferido pela Guarda Municipal, na noite desta terça-feira (11), defronte ao Instituto Médico Legal (IML). Ele alega que foi espancado.

O rapaz apresentava ferimentos na cabeça e no restante do corpo. Os guardas solicitaram apoio do Samu que o socorreu até a Santa Casa. Aos GCMs ele contou que possui passagem pela Polícia pelo crime de homicídio e se desentendeu com moradores de rua que frequentam a Praça defronte ao velório municipal, onde teria sido agredido por várias pessoas.

Os autores das agressões não foram localizados.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também