Quatro são presos pela Força Tática após roubo de carro no centro

Crédito: Divulgação

Após perseguição, policiais militares detiveram quatro ladrões na tarde desta segunda-feira, 19, após se apoderarem de um Fox preto na região central de São Carlos. Cinco suspeitos participaram do crime.

Com as características do carro e dos suspeitos, policiais militares iniciaram diligências e uma equipe da Força Tática avistou o veículo pela Avenida Henrique Gregori, no Boa Vista.

Ao tentar a abordagem, os suspeitos abandonaram o carro, mas um deles foi detido segundos após. Com apoio de outras equipes, foram detidos mais dois na região do Bicão e posteriormente um quarto integrante da gangue preso na região. O quinto comparsa foi identificado, mas está foragido.

Os detidos foram encaminhados ao plantão policial. Dois maiores foram recolhidos ao Centro de Triagem e dois adolescentes encaminhados à Fundação Casa.

