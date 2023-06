Quatro são detidos após tentar vender celular para a própria vítima; com os suspeitos, havia dinheiro falso

O celular da vítima foi recuperado, além da apreensão de dinheiro falso - Crédito: Divulgação

Três homens e uma mulher foram detidos por policiais militares por volta das 15h30 deste domingo, 18, no estacionamento da Havan, às margens da rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido capital/interior. Informações dão conta que a vítima do celular conseguiu marcar com os criminosos. Com eles havia R$ 3,9 mil em notas falsas.

Os PMs foram acionados via Copom para averiguação no estacionamento da loja e tomaram conhecimento de que uma vítima havia sido lesada na venda de um celular e que a própria viu o anuncio de venda do seu aparelho nas redes sociais.

Diante do fato, marcou um encontro com a finalidade de comprar o referido aparelho naquele local e comunicou a polícia. No momento marcado, quatro pessoas em um Peugeot foram ao local para a negociação e ao notarem a presença da PM tentaram a fuga.

Foram abordados, sendo três homens e uma mulher. Com a quadrilha os policiais localizaram ainda a quantia de R$ 3,9 mil em notas falsas e o celular da vítima.

Diante dos fatos, todos foram detidos e encaminhados à Polícia Federal, em Araraquara, para as deliberações de praxe.

