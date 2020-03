Quatro pessoas ficam feridas após acidente na Vila São José; uma vítima é criança

Vítimas ainda no asfalto durante socorro médico - Crédito: Maycon Maximino

Quatro pessoas ficaram no final da manhã desta terça-feira, 10, após um acidente na rua Walther de Camargo Schutzer, na Vila São José. Entre os feridos, uma criança de dois anos.

Segundo apurado no local, consta que uma Bis transitava pela via com uma piloto de 25 anos, uma garupa de 51 anos e entre elas, uma criança de 2 anos. Quando a motociclista foi tentar a conversão com destino à rua Monteiro Lobato, o motorista de um Fiesta não conseguiu evitar a colisão lateral. As três pessoas foram arremessadas ao solo.

Uma vizinha de 51 anos que viu o acidente e foi auxiliar nos primeiros socorros, acabou atropelada por um ciclista que estava distraído observando o acidente.

As três mulheres foram socorridas pelo Samu com escoriações pelo corpo, enquanto que a criança foi levada por meios próprios até a Santa Casa para atendimento médico.

