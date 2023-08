Quatro homens são detidos com drogas em veículo em São Carlos

SIGA O SCA NO

A droga que estava no interior do Gol: material foi apreendido - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Força Tática e da Rocam detiveram por volta das 20h desta quinta-feira, 17, na rua Peru, Vila Brasília, em São Carlos quatro homens que estavam em Gol. No interior, do carro, localizaram 111 pinos com cocaína, 35 porções de maconha e 97 pedras de crack. Os suspeitos foram encaminhados à CPJ e ficaram detidos à disposição das autoridades policiais. Já o entorpecente foi apreendido.

Segundo apurado, policiais militares estariam em patrulhamento preventivo quando foram informados que na rua Colômbia estariam ocorrendo ilícitos e que momentos antes teriam visto um Gol pela rua José Lemes Marques, com os quatro suspeitos, que teriam saído de uma residência na rua em questão.

Com o apoio de outras equipes, os suspeitos foram abordados na rua Peru e após revista no interior do veículo, localizaram a droga. Os suspeitos permaneceram calados, apesar de questionados e foram encaminhados à CPJ.

