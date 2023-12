Quadro de moto quebra e mulher sofre queda no Santa Paula

Quadro da moto quebrou após vítima passar sobre um buraco - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 46 anos sofreu múltiplas escoriações, devido a uma queda ocorrida na tarde desta quinta-feira, 28, na Avenida Elisa G. Rabelo, no Jardim Santa Paula.

A vítima pilotava sua moto na região do Parque do Kartódromo e passou sobre um buraco no meio da via. O quadro do veículo quebrou e ela sofreu a queda.

Com múltiplas escoriações recebeu ajuda de populares que presenciaram o acidente e posteriormente pelo socorrista da motolância e por fim, pelo Samu à UPA Vila Prado para atendimento médico.

