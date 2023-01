Quadrilha promove terror e assalta casa no Jardim Hikare

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Após apanhar da mãe, um adolescente de 16 anos foi reconhecido pelas vítimas e detido por policiais militares no início da madrugada desta quinta-feira, 26, suspeito de envolvimento em um assalto no Jardim Hikare.

O crime teria ocorrido por volta das 21h desta quarta-feira, 25, na rua José Favoretto. Quatro bandidos, três encapuzados e um com máscara facial renderam um homem de 62 anos quando se aprontava para sair de sua moradia. Dois estariam com armas e um comparsa com uma faca. Posteriormente a esposa de 54 anos também foi feita refém.

A casa ficou em desalinho e as vítimas colocadas em um cômodo onde ficaram por 40 minutos.

Neste período, os bandidos levaram o Ônix cinza placas FUL-4411 e o Prisma preto placas GHV-6884, além de 3 TVs, monitor, impressora, micro-ondas e joias.

A Polícia Militar foi acionada e com as características dos bandidos, abordou o adolescente. Na casa dele não havia armas e nem objetos roubados. Porém ele teria confessado o crime aos PMS. Na casa, os policiais encontraram entorpecentes e ele disse que estaria envolvido com o tráfico de drogas. Ao tomar conhecimento, a mãe bateu no filho que teria se envolvido com a criminalidade.

Com a foto do acusado em mãos, os PMs tiveram a confirmação com as vítimas que ele estaria envolvido no assalto. Na CPJ, o infrator foi ouvido, negou envolvimento no assalto e foi liberado em seguida.

HISTÓRICO CRIMINOSO

O adolescente que foi detido pelos PMs possuí histórico na vida do crime, inclusive já havia sido detido no começo do ano passado após cometer um assalto em uma residência junto com o pai.

Na época, o SCA apurou que um homem de 22 anos estacionou sua caminhonete em frente à casa de um amigo e passaram a conversar dentro de uma garagem, mas com o portão aberto. No veículo havia ferramentas de trabalho da vítima.

Em dado momento, um Gol branco rebaixado com quatro suspeitos em seu interior parou em frente à casa e desceram três homens. O quarto foi embora com o carro.

Destes três, um estava armado com uma garrucha e renderam a vítima de 22 anos e seu amigo. Os bandidos entraram na casa onde havia uma idosa e se apoderaram de um notebook e vídeo game e antes de fugirem com a caminhonete, se apoderaram do celular da vítima e em seguida a agrediu.

Após os bandidos deixarem o local, a vítima acionou a Polícia Militar e uma viatura da Força Tática, liderada pelo sargento Edvaldo, avistou o veículo em alta velocidade em uma estrada de terra que liga o Residencial Eduardo Abdelnur a rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215).

A caminhonete se envolveu em um acidente e por pouco não capotou. Porém, ficou atolada, momento em que os três bandidos que estavam no interior fugiram e abandonaram uma mochila com o notebook e vídeo game.

Os PMs continuaram as diligências e detiveram pai e filho no cruzamento das ruas José Gabriel Ribeiro com a Rui Carlos Cereda, no Abdelnur. A arma foi recuperada. Já o terceiro bandido fugiu.

Pai e filho foram encaminhados à CPJ e autuados em flagrante. O pai, recolhido ao centro de triagem e o filho, à Fundação Casa de Ribeirão Preto.

