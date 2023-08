Quadrilha invade empresa em Ibaté e leva retroescavadeira após fazer vigilante refém

SIGA O SCA NO

giroflex policia - Crédito: divulgação

Uma quadrilha de cinco homens invadiu uma empresa de captação de energia solar que está sendo construída no Distrito Industrial de Ibaté na noite de quinta-feira (24/08). O vigilante de 35 anos foi rendido e feito refém, enquanto parte da quadrilha fugia com a retroescavadeira.

De acordo com informações da Polícia Militar, os bandidos chegaram à empresa armados com revólveres e pistolas. Eles renderam o vigilante e o amarraram, antes de fugirem com a retroescavadeira.

Outros vigilantes de empresas próximas desconfiaram da movimentação e acionaram a polícia. Viaturas da Guarda Municipal, da Polícia Militar de Ibaté e da Força Tática de São Carlos estiveram no local e fizeram uma varredura, mas os bandidos não foram encontrados.

A retroescavadeira foi abandonada em uma mata próxima à empresa. O vigilante foi liberado e não sofreu ferimentos.

O crime foi registrado no plantão policial de São Carlos. As investigações estão a cargo da Polícia Civil.

