Quadrilha faz reféns durante assalto em sítio nas margens da SP-215 em São Carlos

Uma quadrilha formada por cinco bandidos invadiu um sítio no começo da manhã deste sábado (22), nas margens da rodovia SP-215 ( Doutor Paulo Lauro), em São Carlos. Três homens foram feitos reféns.

Segundo apurou o SCA, um lavrador de 59 anos foi rendido na porteira pelos indivíduos armados, no momento em que chegava para trabalhar. Ele foi obrigado a ficar com a cabeça baixa todo o tempo. Os bandidos roubaram sua carteira com documentos pessoais e cartões bancários, celular, documentos de um carro e de uma moto. Em seguida um dos criminosos assumiu o volante do carro que a vítima dirigia e todos seguiram para a casa do sítio.

Na residência outro lavrador de 25 anos, sua mãe e o padrasto foram feitos reféns. Todos tiveram os pés e mãos amarrados e encapuzados. Em seguida foram trancados em um dos cômodos.

Os criminosos fugiram levando vários eletrodomésticos, ferramentas, joias, cobertores, quase R$ 6 mil e ainda um ganso.

Tudo foi colocado na Amarok, 2012, placas EYE-6E61 de propriedade do lavrador de 25 anos. A caminhonete foi adquirida há uma semana.

A Polícia Militar, bem como a equipe do Plantão Policial estiveram no local, porém ainda não há pistas dos criminosos. Quem tiver informações sobre os autores pode ligar para o telefone 190 ou 181 da Polícia Civil.

