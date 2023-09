Quadrilha de adolescentes é detida pela Força Tática após duas tentativas de assalto

SIGA O SCA NO

A réplica de pistola que era utilizada pela quadrilha de adolescentes - Crédito: Maycon Maximino

Quatro adolescentes, sendo dois de 16 anos, um de 15 anos e outro de 14 anos, foram detidos por policiais militares da Força Tática na tarde desta segunda-feira, 11, após duas tentativas de assalto. O flagrante aconteceu na rua Ângelo Possa, no Jardim Gibertoni. Com a quadrilha foi localizada uma réplica de pistola que teria usado pelos acusados.

Segundo a reportagem apurou, os PMs foram acionados via Copom após duas solicitações de tentativas de assalto na região da Electrolux. Em uma delas, os infratores tentaram roubar um carro.

Com as informações obtidas via Copom, os policiais iniciaram diligências e na rua em questão, visualizaram a gangue e notaram que um dos integrantes arremessou um objeto em um matagal, que foi posteriormente recuperado e seria a réplica de pistola.

Após a abordagem e a revista, além da constatação que os infratores estariam envolvidos nas tentativas de assalto, todos foram encaminhados à CPJ e em pesquisa, constou que um deles, de 16, tinha contra si um mandado de busca e apreensão. A réplica foi apreendida.

