Quadrilha assalta entregador no Cidade Aracy

Um entregador de 37 anos foi assaltado na tarde desta sexta-feira (21), na rua Antonio Luiz Zanquin, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

A vítima relatou que após ter feito uma entrega no local foi rendida por quatro homens, sendo um armado com revólver e outro com pistola, que anunciaram o assalto.

Os bandidos roubaram vários produtos para petshop que seriam entregues no bairro, um celular e R$ 42,00.

Após o assalto os criminosos se evadiram a pé e não foram localizados pela Polícia Militar.

