Quadrilha assalta casa e faz mãe e filho como reféns; Rocam prende dois

Crédito: Maycon Maximino

Mãe e filho passaram por momentos de terror por volta das 5h30 desta quarta-feira, 7, quando tiveram a casa onde residem arrombada e foram feitos reféns durante um assalto praticado por uma quadrilha. Mas policiais militares da Rocam, após diligências, conseguiram deter dois suspeitos no início da tarde. O crime está sendo apresentado no 1º e 4º DPs.

O São Carlos Agora acompanhou a ocorrência e constatou que a quadrilha em um Stillo preto estacionou o carro na rua General Osório, centro e invadiu uma casa. Mãe e filho que dormiam, foram acordados de forma violenta e amarrados.

Imagens de câmera de segurança mostram que três criminosos (um deles armado) entraram na casa e um comparsa ficou no veículo. Durante a ação delituosa, os marginais de apoderaram de TV, ventilador, joias, relógios, dinheiro e vários outros produtos e fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e de posse da placa do Stillo conseguiram localizar o proprietário do carro. Diligências foram iniciadas e PMs da Rocam foram até a rua José Geraldo Machado (antiga rua 6), no Antenor Garcia e chegaram até L.A.L.S., 33 anos, que teria participado do assalto. Com ele estava um segundo envolvido.

No carro estava parte dos produtos roubados e o revólver utilizado para coagir as vítimas. A arma, calibre 38, estava municiada e era produto de roubo ocorrido há um meses e pertenciam a um casal de nisseis. Outros dois comparsas que participaram do assalto continuam foragidos.

Detidos, os acusados foram encaminhados ao 1º e 4º DPs e serão ouvidos pelas autoridades competentes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também