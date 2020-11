Quadrilha armada rouba veículo e celular de secretária

Crédito: Arquivo/SCA

Uma secretária de 43 anos foi vítima de um assalto por volta das 20h desta segunda-feira, 16, na rua Eugênio Franco de Camargo, no Loteamento Albertini, em São Carlos.

A mulher estava em seu Fiesta branco, placas FRQ-0255 quando um Gol chumbo parou ao seu lado. No interior do carro haviam quatro homens. Um dos comparsas, que estava no banco traseiro, saiu com uma máscara cirúrgica e armado com uma pistola, ordenou que entregasse o seu veículo.

Após o crime, o ladrão fugiu no Fiesta, acompanhados dos comparsas que estavam no Gol. Foi levado ainda uma bolsa com documentos e o celular da vítima. O fato foi registrado no plantão policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também