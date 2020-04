Quadrilha armada invade casa e faz família refém no Jardim Gibertoni

Crédito: SCA

Uma quadrilha formada por quatro bandidos assaltou uma residência na tarde desta quinta-feira (9), no Jardim Gibertoni, em São Carlos. Três pessoas foram feitas reféns durante a ação criminosa. O veículo que teria sido usado no assalto foi abandonado no CDHU da Vila Isabel. Três suspeitos chegaram a ser detidos pela Polícia Militar.

Segundo informações apuradas pelo São Carlos Agora, por volta das 14h, os bandidos pararam o Citroën na rua Liziero Genoves e invadiram o imóvel. Todos armados renderam o proprietário da casa e outras duas pessoas. As vítimas foram ameaçadas a todo o instante.

Os marginais conseguiram roubar eletroeletrônicos, celulares e aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro. Antes de fugirem, os bandidos trancaram os moradores em um dos cômodos da residência.

Para fugir a quadrilha ainda roubou o Duster, prata, 2013, placas FFO-8020 e a picape Fiat Strada, 2009, verde, placas EAZ-4950, que estavam na garagem.

Policiais militares que estiveram no local conseguiram acessar câmeras de segurança e descobriram as placas do Citroën C3 que consta com proprietária uma mulher moradora no bairro Eduardo Abdelnur.

Em patrulhamento pela cidade a PM acabou encontrando o Citroën abandonado no condomínio 5, no CDHU. Três jovens de 17, 18 e 20 anos foram detidos e encaminhados até o 3º Distrito Policial para averiguação, mas foram liberados em seguida.

Até o momento os carros roubados não foram localizados. Qualquer informação a população deve ligar para o telefone 190.

