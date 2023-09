SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um ladrão aproveitou a distração de uma idosa de 80 anos e praticou o furto dentro de um ônibus. O crime teria ocorrido na manhã de quarta-feira, 13.

A vítima disse que entrou no coletivo nas proximidades do Centro Médico, região da Santa Casa e quando chegou em sua casa, na rua Episcopal, deu falta da carteira com seus documentos e R$ 40. O crime foi registrado na CPJ.

