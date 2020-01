Prorrogadas as inscrições dos cursos de design de moda, grafite e paisagismo no programa São Paulo Criativo

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, informa que foram prorrogadas até sexta-feira (24/01) as inscrições para os cursos de Design de Moda, Grafite e Paisagismo, oferecido pelo Programa São Paulo Criativo, do Governo Estadual. As inscrições podem ser feitas na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1.800, no centro das 8h30 às 16h30.

Para participar dos cursos é necessário ter acima de 16 anos e comparecer para a inscrição com CPF, RG, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço, estar domiciliado no Estado de São Paulo, ser alfabetizado e estar desempregado.

O curso de Design de Moda prepara o aluno para reconhecer conceitos em produtos oferecidos no mercado, determinar ideia ou conceito a ser abordado e elaborar projetos de criação de acessórios de moda e proporcionar condições para que aplique técnicas de desenho e elabore projetos de looks, em ciclos coletivos de produção utilizando competências de sugestão em trabalhos formais e ou autônomos, de forma sustentável e empreendedora.

No curso de Grafite o aluno é preparado para organizar ideias por intermédio da linguagem de desenho, além de identificar técnicas de proporção e escala e características de diferentes materiais, como tintas, sprays, adesivos, papéis, dentre outros e proporcionar condições para que o aluno construa imagem em suportes de grandes formatos e elabore projetos de pintura mural.

Já o curso de Paisagismo o aluno é preparado para cultivar e conservar plantas ornamentais em vasos e floreiras como hortas caseiras, jardins verticais e terrários, além de planejar e executar arranjos florais para diversas ocasiões e proporcionar condições para que o aluno possa executar produtos e serviços de paisagismo em vasos e arranjos florais.

O São Paulo Criativo é uma iniciativa com enfoque na qualificação e formação profissional para desenvolvimento da criatividade, em um ambiente de aprendizagem que favorece a inovação e o empreendedorismo. Com carga horária de 100h a 200h com o objetivo de contribuir para a geração de emprego e renda nas áreas de tecnologia, design, artes, gastronomia, arquitetura, marketing digital, entre outras que compõem o setor da economia criativa.

