Programador é encontrado morto em apartamento na Cidade Universitária

Um homem de 28 anos foi encontrado morto nesta sexta-feira (24), em seu apartamento, na Cidade Universitária da USP.

De acordo com o boletim de ocorrência, o programador Wagner Augusto Silva Rodrigo, havia feito uma cirurgia para retirada de um cisto no estômago há alguns meses, mas voltou ao trabalho há cerca de duas semanas, no sistema home office, devido a pandemia.

No final da tarde de ontem, quando finalizava o expediente de trabalho, comentou com os colegas que estava com dor de garganta e hoje não trabalhou e nem se comunicou com ninguém, o que causou estranheza em um deles, que foi até o apartamento de Wagner e o encontrou caído no chão, aparentemente sem vida, então chamou outra amiga e o socorro.

Uma equipe da Unimed esteve no local e constatou a morte da vítima, que não aparentava sinais de agressão.

O corpo foi encaminhado ao IML e a ocorrência, registrada no plantão policial.

