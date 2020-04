Professora perde quase três mil e golpe em agência bancária

Uma professora de 40 anos perdeu quase três mil reais ao ser vítima de um golpe no final da tarde de sexta-feira (10), em uma agência bancária do Bradesco.

A vítima utilizava um dos caixas eletrônicos quando seu cartão ficou preso, então ela viu que havia um adesivo colado na máquina, com um número de telefone que o usuário deveria ligar caso isso ocorresse e foi o que ela fez, seguindo as orientações de como bloquear o cartão e sendo informada que o receberia de volta em sua residência.

No entanto, em seguida viu no extrato bancário que havia sido feita uma compra no valor de R$ 2.900,00 com o cartão, que ela não tinha feito, por isso entrou em contato com o banco, sendo informada que provavelmente havia sido vítima de um golpe, então ele foi de fato bloqueado e ela foi orientada a procurar uma agência bancária no próximo dia útil e a registrar a ocorrência no plantão policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também