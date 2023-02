Procurado por tráfico é capturado pela Força Tática

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 46 anos, procurado por tráfico, foi detido na manhã desta terça-feira, 28, em São Carlos.

Ele teria ido até um órgão governamental para a regularização dos documentos pessoais e quando estava no interior do prédio e no sistema constou que ele “devia” para a Justiça, funcionários acionaram a Polícia Militar e viaturas da Força Tática realizaram o cerco nas entradas e saídas do prédio. Houve uma tentativa de fuga, já que o suspeito tentou se esconder no meio dos presentes.

Após ser detido, foi encaminhado à CPJ e recolhido ao centro de triagem.

Leia Também