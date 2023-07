SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um procurado por tráfico, de 42 anos, foi detido por policiais militares da Força Tática na noite desta terça-feira, 18, na rua Julião José dos Santos, na Vila Isabel.

O suspeito estava no interior de um Ônix chumbo. Os PMs realizaram a abordagem e após revista realizaram pesquisa via Prodesp e constataram que o suspeito está com mandado de prisão até 2034. Após ser encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

