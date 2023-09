Crédito: Maycon Maximino

Após denúncia anônima via Copom, dando conta que um suspeito de 23 anos seria procurado pela Justiça por tráfico de drogas, PMs foram até a rua Francisco Marigo, no Jardim Cruzeiro do Sul no intuito de realizar a prisão.

Ao se aproximarem do local indicado, o acusado, ao ver a viatura, tentou a fuga pulando por telhados, porém foi abordado pelos policiais e posteriormente encaminhado à CPJ e recolhido ao centro de triagem.

