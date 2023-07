Procurado por roubo é detido por PMs

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um procurado pela Justiça foi detido por policiais militares por volta das 20h20 deste domingo, 9, no cruzamento das ruas D. Pedro II com a rua Capitão Alberto Mendes Júnior, no Jardim Macarengo.

PMs foram acionados via Copom pois no local estariam três homens em atitude suspeita utilizando entorpecentes. Após a abordagem e revista, foi feita pesquisa via Prodesp e contra C.F.S., 32 anos, havia um mandado de busca e apreensão, pois era procurado por roubo. Encaminhado à CPJ e após as formalidades legais, foi recolhido ao centro de triagem.

