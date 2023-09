Procurado por roubo é detido pela PM

Crédito: Maycon Maximino

Após denúncia anônima via Copom, policiais militares do RPP foram até o Parque Itaipu por volta das 9h20 desta segunda-feira, 25, no Parque Itaipu, pois estaria no condomínio de chácaras, ás margens da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), um suspeito de 32 anos, procurado por roubo pela Justiça.

Com base nas características do acusado, os PMs realizaram a abordagem e após consulta aos antecedentes criminais, foi verificado a veracidade das informações. Detido, o acusado foi encaminhado à CPJ, para as providências cabíveis.

