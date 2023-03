SIGA O SCA NO

Suspeito foi detido pela PM: procurado por roubo - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 32 anos, procurado por roubo, foi detido por policiais militares na manhã desta sexta-feira, 17. O flagrante aconteceu na Estrada da Servidão, no Jardim Zavaglia.

Os PMs patrulhavam o bairro, momento em que notaram o comportamento estranho do acusado que foi abordado. Após pesquisa via Copom, foi constatado que devia para a Justiça. Encaminhado à CPJ, foi posteriormente trancafiado no centro de triagem.

Leia Também