Crédito: Arquivo/SCA

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram por volta das 16h desta quarta-feira, 20, J.V.H.V.. O flagrante aconteceu no cruzamento das ruas Ceará com a Paraná, no Jardim Pacaembu.

Conhecido nos meios policiais, os PMs realizaram a abordagem e após pesquisa constataram que o suspeito devia para a Justiça.

Encaminhado ao 2º DP, foi posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também