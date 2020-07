Procurado por roubo é detido no centro de São Carlos

Crédito: Arquivo/SCA

Um procurado por roubo saiu de circulação por volta dos 41 minutos desta terça-feira, 7, durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar realizado no centro de São Carlos.

No cruzamento das ruas Dona Alexandrina com a 15 de Novembro, PMs abordaram A.S.C.S.. Após revista, foi feita consulta via Copom e constou que o suspeito era fugitivo da penitenciária de Itirapina, onde cumpria pena pela prática de roubo.

Encaminhado ao plantão policial, posteriormente retornou ao local de origem para cumprir a pena imposta pela Justiça.

