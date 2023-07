Procurado por roubo é capturado pela PM

Viatura no Plantão Policial da CPJ - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Durante um patrulhamento de rotina, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações sobre a presença de um indivíduo procurado próximo à Rua Rui Barbosa. Os policiais se deslocaram até o local e conseguiram abordar o acusado.

Após a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao verificar o sistema via Copom, os policiais constataram que havia um mandado de prisão, em desfavor do acusado, relacionado ao artigo 157 do Código Penal, referente ao crime de roubo.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até o CPJ (Central de Polícia Judiciária) e posteriormente recolhido ao centro de triagem, onde ficará à disposição das autoridades judiciais para os devidos procedimentos cabiveis.

