Procurado por roubo é capturado na Miguel Petroni

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem que estava foragido da Justiça foi capturado na manhã deste sábado (15), na Avenida Miguel Petroni, região do Santa Felícia.

Policiais militares estavam em deslocamento e quando transitavam pela via citada, cruzaram com o suspeito, que demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura.

Eles o abordaram e não encontraram nada suspeito com ele, mas ao pesquisar seu nome, verificaram que havia um mandado de prisão por roubo (artigo 157), em desfavor do mesmo.

D.H.V.P. já possuía passagens policiais por furto e roubo, sendo detido, conduzido ao CPJ e recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também