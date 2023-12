Procurado por homicídio é capturado no Jóckei Clube

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 29 anos que estava procurado por homicídio em Ibaté, foi capturado nesta tarde de sexta-feira (15), em uma praça localizada na Rua Rio Tapajós, no Jóckei Clube.

Policiais militares foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas e quando chegaram ao local, abordaram o suspeito com as características descritas e não encontraram nada ilícito com ele, porém ao consultarem seus antecedentes criminais, verificaram que ele estava procurado por homicídio.

Diante do fato, o acusado A.J.R. foi detido, conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

